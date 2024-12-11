Орловец отсудил почти 300 тысяч за неудачный ремонт

Претензии предъявили к ООО «Строй дом сервис».
Разобраться в ситуации помогло областное Управление Роспотребнадзора.
Как рассказали в ведомстве, компания не исполнила обязательства, взятые по договору на ремонт квартиры. Потребитель обратился в Роспотребнадзор, а Управление — в суд.
Гражданское дело рассматривалось в Советском районе. В итоге здесь вынесли решение об удовлетворении исковых требований.
Договор о ремонте расторгли. С ООО взыскали деньги, уплаченные по документу, неустойку за промедление с самими работами, а также с удовлетворением жалобы потребителя, компенсацию морального вреда и штраф.
В итоге компанию обязали выплатить гражданину 276 тысяч 120 рублей.
«Решение суда вступило в законную силу», – отметили в ведомстве.
ИА «Орелград»