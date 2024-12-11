Орловец отсудил почти 300 тысяч за неудачный ремонт

11.12.2024 | 17:18 Закон и порядок, Новости

Претензии предъявили к ООО «Строй дом сервис».

Фото: ИА «Орелград»

Разобраться в ситуации помогло областное Управление Роспотребнадзора.

Как рассказали в ведомстве, компания не исполнила обязательства, взятые по договору на ремонт квартиры. Потребитель обратился в Роспотребнадзор, а Управление — в суд.

Гражданское дело рассматривалось в Советском районе. В итоге здесь вынесли решение об удовлетворении исковых требований.

Договор о ремонте расторгли. С ООО взыскали деньги, уплаченные по документу, неустойку за промедление с самими работами, а также с удовлетворением жалобы потребителя, компенсацию морального вреда и штраф.

В итоге компанию обязали выплатить гражданину 276 тысяч 120 рублей.

«Решение суда вступило в законную силу», – отметили в ведомстве.

ИА «Орелград»


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