Депутаты и чиновники решили пожаловаться на приставов прокурорам

Вопрос о неисполнении судебных решений обсудили в горсовете Орла.

На заседании профильного комитета 10 декабря о мерах, принимаемых администрацией по взысканию дебиторской задолженности по арендной плате за использование земельных участков, рассказал начальник УМИЗ Сергей Поляков. 74 арендаторов имеют задолженность более 100 тысяч рублей. Общая сумма на 1 октября 2024 года превышает 76,5 млн рублей, еще 44,6 млн – пени за просрочку платежей. Однако город не может получить деньги, даже по тем случаям, когда есть судебное решение. Управление муниципального имущества и землепользования направило запрос приставам по поводу самых крупных долгов, но пока ответ не получили.

Руководитель УМИЗ Сергей Поляков отметил, что с федеральными структурами сложно работать.

«Они руководствуются иногда, на мой взгляд, не федеральным законодательством, а иногда какими-то своими указаниями ведомственными. Это решения суда, которые не исполняются. Или, может, исполняется, но не в той мере, в которой мы хотели бы», – сказал Поляков и предложил прибегнуть к мерам прокурорского реагирования.

Заместитель председателя горсовета Владимир Негин отметил, что «дебиторка» растет постоянно, 80% ее просужено.

«Если администрация отрабатывает, если все упирается в судебных приставов, давайте обратимся в прокуратуру, чтобы в интересах муниципального образования они повзаимодействовали. Это десятки миллионов рублей», – подчеркнул Владимир Негин.

Депутаты поддержали коллегу и УМИЗ.

Кроме того, администрация города разработала и утвердила положение о порядке взыскания задолженности, а также внедрила дополнительный модуль программного обеспечения 1С для учета претензионно-исковой работы. Комитет по муниципальной собственности и землепользованию вернется к рассмотрению вопроса во втором квартале 2025 года.

ИА “Орелград”