В Орле у школы образовалась яма метровой глубины

Тревогу забили родители школьников.

Орловцы обратились со своей проблемой в региональный штаб «Общероссийского народного фронта».

Ямы образовались у дома по улице Новикова, 13. Это три отверстия в земле. Глубина самой «серьёзной» ямы — около одного метра. Внутри можно заметить плиту, а также фрагмент ржавой трубы. Как считают орловцы, земля в этом месте может обрушиться в любой момент.

Основная опасность ситуации в том, что в 20 метрах находится школа №24. Здесь обучаются около 900 детей.

Пока что ямы просто прикрыли ветками. В свою очередь, ОНФ обратился в Администрацию Орла с просьбой обеспечить безопасность горожан.

ИА «Орелград»