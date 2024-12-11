В Орле у школы образовалась яма метровой глубины

11.12.2024 | 16:57 Новости, Происшествия

Тревогу забили родители школьников.

Фото: vk.com/nf_orel

Орловцы обратились со своей проблемой в региональный штаб «Общероссийского народного фронта».

Ямы образовались у дома по улице Новикова, 13. Это три отверстия в земле. Глубина самой «серьёзной» ямы — около одного метра. Внутри можно заметить плиту, а также фрагмент ржавой трубы. Как считают орловцы, земля в этом месте может обрушиться в любой момент.

Основная опасность ситуации в том, что в 20 метрах находится школа №24. Здесь обучаются около 900 детей.

Пока что ямы просто прикрыли ветками. В свою очередь, ОНФ обратился в Администрацию Орла с просьбой обеспечить безопасность горожан.

ИА «Орелград»


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