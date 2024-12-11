Реализацию нацпроекта «Жилье» обсудили в облсовете

Свое мнение по этому поводу выказали представители КСП.

На заседании комитета по промышленности и жилищно-коммунального хозяйства Орловского областного Совета народных депутатов с итогами контрольного мероприятия выступил заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Орловской области Михаил Верижников. Как пояснили в КСП, среди прочих вопросов участники обсудили текущие итоги реализации на территории региона национального проекта «Жилье и городская среда». В ходе своего выступления заместитель председателя КСП обратил внимание на выявленные нарушения бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок, указав, что меры по их устранению уже приняты.

Аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» проводился выборочно. Сам проект ориентирован на «увеличение объема жилищного строительства, в том числе путем ввода жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства». Реализация мероприятий проекта запланирована в период с 2018 по 2030 годы.

Общий объем бюджетных ассигнований с учетом софинансирования в проверенном 2023 году составил 138,584 миллиона рублей, в том числе средства федерального бюджета – 137,198 миллиона рублей. Деньги были направлены в город Орел, который на условиях софинансирования добавил еще 1,494 миллиона рублей. Средства были потрачены на строительство улицы Витольда Почернина, очистных сооружений в микрорайоне «Веселая слобода», объектов на улице Космонавтов, а также на технологическое присоединение к сетям централизованного водоснабжения многоквартирного дома на улице Раздольной.

В ходе контрольного мероприятия было установлено, что заказчиком по муниципальному контракту оплата авансовых платежей была осуществлена позже установленного срока на 18 дней. Были выявлены факты несоблюдения подрядной организацией условий контракта, в том числе подрядчиком не было «обеспечено наличие на площадке выполнения работ проектной и рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ».

В ходе проверки был вскрыт факт нарушения срока завершения работ на строительство объекта по улице Орловских партизан на участке от Московского шоссе до улицы Космонавтов на 61 день. В адрес руководителей департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области и МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» были внесены представления.

По результатам их рассмотрения объектами контроля была организована претензионно-исковая работа с подрядчиками. В результате по решению суда с подрядчика был взыскан штраф в сумме 150 тысяч рублей. Документация на замену технологического оборудования приведена в соответствие с действующим законодательством. Кроме того, на основании результатов контрольного мероприятия органами прокуратуры была проведена проверка, по итогам которой подрядчики ООО «МонолитСтрой» и ООО «Беллона» были привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 21,493 миллиона рублей.

ИА «Орелград»