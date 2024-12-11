Орловщина продала товаров на 331 миллиард рублей

Совокупная выручка от продаж выросла на 14 процентов.

О финансовых результатах деятельности организаций Орловской области в январе-сентябре 2024 года рассказал Орелстат. По подсчетам аналитиков, выручка от продажи отдельных товаров, выполненных работ и оказанных услуг в регионе в целом за отчетный период времени составила 331,5 миллиарда рублей. Уровень января-сентября 2023 года превзойден на 14 процентов. Лидером по наращиванию объемов выручки оказалась деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – по сравнению с 2023 годом рост составил 135,3 процента.

Далее следуют: деятельность профессиональная, научная и техническая – рост на 33,6 процента, обрабатывающие производства – рост на 23,5 процента, деятельность в области информации и связи – рост на 23,1 процента, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – рост на 22,7 процента, образование – рост на 22,7 процента, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – рост на 21,9 процента, деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги – рост на 16,6 процента, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – рост на 8,4 процента, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – рост на 1,9 процента.

В отрицательной зоне оказались строительство – минус 1 процент, транспортировка и хранение – минус 8,6 процента и деятельность по операциям с недвижимым имуществом – минус 46,2 процента. Наибольшая выручка от продаж за отчетный период времени сложилась в сфере обрабатывающих производств, она составила 127,294 миллиарда рублей. На втором месте оказалась сфера оптовой и розничной торговли – 111,974 миллиарда рублей, на третьем месте – сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство с выручкой в размере 54,767 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»