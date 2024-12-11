Орловские налоговики стали реже вызвать свидетелей

Налоговая служба отчиталась о сокращении числа выданных повесток.

Как сообщает Управление Федеральной налоговой службы России, к 1 декабря 2024 года сотрудники данного ведомства направили около пяти тысяч уведомлений о вызове свидетеля в налоговый орган для дачи показаний. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество таких повесток сократилось на 716 единиц. Сокращение показатели налоговики объясняют, прежде всего, введением так называемого риск-ориентированного подхода. Бизнес распределяется по категориям риска, от которых зависит регулярность проверок.

«Проведение четкого, последовательного и автоматизированного анализа финансовой деятельности налогоплательщиков и выявление определенных зон риска, сбор доказательств, в том числе и показаний свидетелей – это составные части современной контрольно-надзорной деятельности налоговых органов, построенной на риск-ориентированном подходе, – говорят в пресс-службе регионального Управления ФНС. – Данная работа позволяет до минимума снизить количество запрашиваемых у представителей бизнеса документов и назначаемых выездных налоговых проверок».

В ведомстве отмечают, что риск-ориентированный подход позволяет существенно уменьшить нагрузку на бизнес и повысить эффективность получения свидетельских показаний, поскольку «перед направлением повестки налоговый инспектор проводит глубокий анализ роли и значимости полученных сведений». Иными словами, налоговики проводят точечную работу, вызывая в качестве свидетеля того человека, который действительно может обладать важной информацией. Такой метод дает возможность исключить массовую рассылку повесток.

К слову, орловские налоговики рекомендуют не игнорировать повестку о вызове на допрос, поскольку за это предусмотрена ответственность. Так, в соответствии со статьей 128 Налогового кодекса РФ, неявка либо уклонение от явки по повестке без уважительных причин влечет за собой наложение штрафа. При получении повестки налогоплательщику необходимо связаться с налоговым инспектором и дать ему необходимые пояснения. Управление ФНС напоминает, что налоговые органы вправе вызывать для дачи показаний любое физическое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для осуществления налогового контроля. Например, налоговики вправе вызывать бывших работников проверяемой организации.

«Свидетель вызывается на допрос повесткой налогового органа, в которой указывается, кто вызывается в качестве свидетеля, куда, к кому, в какой день и час ему следует прибыть для дачи показаний, – пояснили в налоговой службе. – Целью контрольной деятельности сегодня является побуждение налогоплательщиков к добровольному отказу от применения схем уклонения от уплаты налогов, самостоятельному уточнению налоговых обязательств, обеспечение равной конкуренции для всех».

ИА «Орелград»