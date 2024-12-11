Прокуратура запросила для экс-полицейского 12 лет

Причём речь идёт о лишении свободы именно в колонии строгого режима.

На тот же срок мужчину могут лишить права занимать должности в правоохранительных органах. Кроме того, прокуратура попросила оштрафовать обвиняемого на 10 миллионов рублей и лишить специального звания «майор полиции».

Такое суровое наказание гособвинение запросило для Сергея Кончакова, бывшего главы отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отделения МВД по Орловскому муниципальному округу. Сегодня в Советском районном суде прошли прения по данному делу. Орловцу вменяют статьи «покушение на получение взятки» и «получение взятки», а также «превышение должностных полномочий».

Как сообщает портал «Орловские новости», защита не согласилась с доводами обвинения. Адвокат попросил оправдать подзащитного по двум эпизодам, а также учесть смягчающие обстоятельства по ещё одному.

Напомним, в деле идёт речь о достаточно серьёзных суммах. Так, по одному из эпизодов Кончакова обвиняют в получении взятки в 400 тысяч рублей. Следствие считает, что это являлось платой за помощь в отказе от возбуждения уголовного дела (в связи с хищением денежных средств). Сам орловец признаёт, что получил такую сумму от директора одного из садовых товариществ, но утверждает, что деньги передавались как добровольное пожертвование для одного из подразделений, участвующих в СВО.

ИА «Орелград»