На завершение ремонта сквера Бунина необходимо 20 миллионов

11.12.2024 | 11:57 ЖКХ, Новости

Актуализированные данные прозвучали на заседании профильного комитета горсовета Орла.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

В текущем году подрядчик провел работы в рамках доведенных лимитов, поэтому благоустройство зоны у библиотеки Бунина ограничилось квадратом пешеходных дорог вдоль проезжей части. По словам исполняющей обязанности первого заместителя мэра Орла Марии Родштейн, в настоящий момент смета актуализирована.

«Не хватает порядка 20 миллионов рублей на завершение работ (благоустройство, дорожки, выравнивание грунта, посев травы). Надеемся, что работы будут продолжены в 2025 году».

Что касается остальных общественных территорий, то сквер Гуртьева готов на 100%. Работы приняты, гарантия подрядчика – пять лет. Идет приемка ландшафтного сквера «Дворянское гнездо». Подрядчик должен устранить все замечания до конца декабря, сообщила Мария Родштейн.

В 2025 году в Орле точно планируют благоустраивать одно общественное пространство – сквер Танкистов. Пока ведется поиск проектировщиков обновления. Первая конкурсная процедура не нашла отклика из-за сжатого срока на подготовку ПСД, пояснила Мария Родштейн.

ИА “Орелград”


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