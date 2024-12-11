На завершение ремонта сквера Бунина необходимо 20 миллионов

Актуализированные данные прозвучали на заседании профильного комитета горсовета Орла.

В текущем году подрядчик провел работы в рамках доведенных лимитов, поэтому благоустройство зоны у библиотеки Бунина ограничилось квадратом пешеходных дорог вдоль проезжей части. По словам исполняющей обязанности первого заместителя мэра Орла Марии Родштейн, в настоящий момент смета актуализирована.

«Не хватает порядка 20 миллионов рублей на завершение работ (благоустройство, дорожки, выравнивание грунта, посев травы). Надеемся, что работы будут продолжены в 2025 году».

Что касается остальных общественных территорий, то сквер Гуртьева готов на 100%. Работы приняты, гарантия подрядчика – пять лет. Идет приемка ландшафтного сквера «Дворянское гнездо». Подрядчик должен устранить все замечания до конца декабря, сообщила Мария Родштейн.

В 2025 году в Орле точно планируют благоустраивать одно общественное пространство – сквер Танкистов. Пока ведется поиск проектировщиков обновления. Первая конкурсная процедура не нашла отклика из-за сжатого срока на подготовку ПСД, пояснила Мария Родштейн.

ИА “Орелград”