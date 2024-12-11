Судьба станции умягчения воды остается туманной

Власти города решили законсервировать так и не построенный объект.

Вопрос о строительстве станции умягчения Окского ВЗУ в очередной раз был поднят в облсовете. Рассматривался он на заседании комитета по промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству. Основным докладчиком выступила начальник управления градостроительства города Орла Мария Родштейн. Она напомнила, что строительство было запланировано в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода». Построить ее предполагалось в 2024 году, но контракт между МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» и ООО «Транком Строй» был расторгнут в одностороннем порядке в июне 2024 года по решению заказчика.

Цена контракта составляла 217,52 миллиона рублей, изначально срок окончания работ был намечен на декабрь 2023 года. Со слов Марии Родштейн, в настоящее время подрядная организация проводит процедуру банкротства, также ведутся судебные разбирательства между администрацией города Орла и подрядчиком. Как сообщили в пресс-службе Орловского облсовета, депутат Сергей Кутенев поинтересовался дальнейшей судьбой строительства этого нужного городу объекта и обратил внимание на сроки и актуальность существующей проектно-сметной документации (ПСД) к объекту и возможность ее использования в дальнейшем.

«Мария Родштейн пояснила, что, учитывая условия включения в новый федеральный проект объектов, получивших заключение государственной экспертизы не более 3-х лет назад, по станции умягчения Окского ВЗУ требуется актуализация проектно-сметной документации, – сообщает парламентская пресс-служба. – Также Мария Родштейн разъяснила, что в настоящий момент администрацией города ведутся работы по консервации объекта, стоимость которой будет составлять более 700 тысяч рублей.

Напомним, что недавно Контрольно-счетная палата Орловской области проверила эффективность использования бюджетных средств, выделенных на строительство станции умягчения Окского водозаборного узла. Аудиторы отметили в своем отчете, что подрядчику ООО «Транком Строй» был выплачен аванс в размере 50 процентов от цены контракта на сумму 108,8 миллиона рублей. На период проведения проверки общий объем принятых МКУ «ОМЗ города Орла» работ составил 5 миллионов рублей, или всего 2,3 процента от общего объема работ по контракту. К тому же эти работы фактически были выполнены до получения разрешения на строительство, а приняты они были «в отсутствие оформленных и подписанных актов освидетельствования скрытых работ».

Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта с ООО «Транком Строй» было принято заказчиком в связи с низким темпом проведения строительно-монтажных работ, нарушением графика и сроков окончания работ. Аудиторы же пришли к выводу, что МКУ «ОМЗ города Орла» не были предприняты действия, направленные на снижение риска недобросовестных действий со стороны подрядчика. А именно, в муниципальном контракте не было предусмотрено условие выплаты очередного аванса по этапу перед началом работ следующего этапа или после завершения предыдущего этапа.

Нарушением принципа эффективности использования бюджетных средств в КСП сочли трату 4,509 миллиона бюджетных рублей на осуществление строительного контроля и технического надзора при строительстве станции умягчения Окского ВЗУ. Стоит также отметить, что материалы контрольного мероприятия были направлены в прокуратуру Орловской области.

ИА «Орелград»