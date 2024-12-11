Прокуратура заставила отремонтировать актовый зал школы

11.12.2024 | 12:09 Новости, Образование

Нарушение выявили в Глазуновском районе Орловской области.

Фото: ИА «Орелград»

Оказалось, что актовый зал средней школы райцентра находится не в лучшем состоянии. «Слабым звеном» стали потолочные подвесные конструкции. Часть из них пришла в негодность и была демонтирована.

Прокуратура района обратилась в суд с административным иском. Ведомство потребовало от муниципальных чиновников выделить нужные средства, а от администрации школы — обеспечить проведение работ.

Суд удовлетворил иск. К настоящему моменту ремонт актового зала уже завершён.

Ранее стало известно, что прокуратура инициировала ремонт в Шатиловском лицее.

ИА «Орелград»


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