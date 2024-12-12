Для работников центров занятости ввели щедрые премии

Соответствующие поправки внесены в положение об оплате труда.

Правительство Орловской области внесло поправки в «Положение об оплате труда директоров, их заместителей – начальников отделов и главных бухгалтеров казенных учреждений Орловской области «Центр занятости населения района». Речь идет о структурах, подведомственных региональному департаменту социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. Анализ поправок провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс.

Сообщается, что для руководителей, заместителей руководителя, главных бухгалтеров и работников государственных учреждений службы занятости населения Орловской области установлена выплата стимулирующего характера в виде ежемесячного денежного поощрения за интенсивность и высокие показатели работ из расчета 100 процентов от оклада. Вводится она «в целях усиления их материальной заинтересованности в своевременном и добросовестном исполнении своих обязанностей, повышения качества выполняемой работы и уровня ответственности за порученный участок работы».

Размер премиальных выплат по итогам работы устанавливается в соответствии с приказом упомянутого выше департамента. Размер премии по итогам работы учреждения устанавливается в процентном отношении к окладу и может достигать 200 процентов. Также поправками уточнены размеры коэффициентов для определения размера окладов работников государственных учреждений службы занятости населения Орловской области, подведомственных департаменту социальной защиты.

Другим постановлением правительство региона внесло поправки в положение оплате труда работников государственных казенных учреждений Орловской области, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. В соответствии с изменениями увеличены размеры окладов руководителей и работников таких учреждений.

ИА «Орелград»