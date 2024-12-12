Назван самый популярный налоговый сервис

Налогоплательщики активно заполняют декларации на сайте налоговой службы.

В «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» в целом по России зарегистрировались уже более 60 миллионов пользователей. По данным ФНС России, за 11 месяцев 2024 года новыми пользователями сервиса стали 5,3 миллиона граждан. В Орловской области пользователями личного кабинета являются порядка 340 тысяч человек, причем по сравнению с прошлым годом их количество увеличилось более чем на 25 тысяч человек.

«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц продолжает оставаться самым популярным среди интернет-сервисов ФНС России, – сообщает ведомство. – Наиболее востребованным функционалом остается заполнение налоговых деклараций и уплаты налогов. В текущем году налогоплательщики направили более 13 миллионов деклараций, удобство их заполнения пользователи оценивают на 4,8 балла».

Отмечают в налоговой службе и то, что в текущем году в личном кабинете появился новый подраздел «Сведения по социальным вычетам». Он расположен в разделе «Вычеты» и тоже пользуется популярностью. С его помощью можно узнать о социальных налоговых вычетах по расходам на лечение, обучение, страхование, негосударственное пенсионное обеспечение и получение физкультурно-оздоровительных услуг. Причем по каждому виду расходов визуализируется шкала лимита вычета и детализация.

«Источником данных, подтверждающих право на социальный налоговый вычет, являются сведения о фактических расходах на оказанные услуги, представленные в налоговые органы соответствующими образовательными, медицинскими, физкультурно-спортивными организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими такие услуги, страховыми организациями и негосударственными пенсионными фондами, в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи при наличии у таких организаций и ИП технической возможности», – уточнили в ведомстве.

Если у пользователя имеется право на получение социальных налоговых вычетов, налоговики сами направят в «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» предзаполненное заявление для его утверждения. Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 августа 2024 года налоговая служба вернула жителям Орловской области более 1,1 миллиарда рублей в виде социальных налоговых вычетов, что на 27,6 процента, или на 242,4 миллиона рублей больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Кстати, с 2024 года расширен перечень налогоплательщиков, имеющих право на получение социальных вычетов, и изменены их предельные размеры. Так, вычет по расходам на обучение, понесенным с 1 января 2024 года, теперь могут получить супруг или супруга обучающегося по очной форме в образовательной организации.

ИА «Орелград»