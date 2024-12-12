Губернатор оценил орловскую безработицу как рекордно низкую

По оценке Андрея Клычков, безработных стало в 3 раза меньше, чем в доковидный период.

Текущая численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения Орловской области, в 3 раза ниже доковидного уровня. Об этом заявил губернатор Андрей Клычков в своем инвестиционном послании на 2025 год. По его словам, уровень официальной безработицы в Орловской области на 1 января 2024 года составил 0,4 процента и стал самым низким показателем за последние 20 лет. Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения Орловской области, по состоянию на 1 ноября 2024 года составила около 900 человек, что ниже доковидного уровня в 3 раза.

По данным областного правительства, в 2023 году численность экономически активного населения Орловской области составляла 343,4 тысячи человек, из них в экономике было занято 331,9 тысячи человек. Текущие показатели – 341 и 333,2 тысячи человек соответственно. В 2023 году численность безработных, по методологии Международной организации труда, составляла 11,5 тысячи человек, в настоящий момент она снизилась до 7,8 тысячи человек. Поясним, что к таким безработным статистика относит тех, кто на момент выборочного обследования рабочей силы не имел работы или доходного занятия, но искал работу и был готов приступить к ней в обследуемую неделю.

В 2023 году в органы службы занятости Орловской области в поиске подходящей работы обратились 7 тысяч человек. Для сравнения, в 2022 году таковых было 11,6 тысячи. Из числа обратившихся было трудоустроено 3,4 тысячи человек (6,2 тысячи – за 2022 год). В 2023 году статус безработного получили 4,7 тысячи граждан (6,5 тысячи – за 2022 год). По состоянию на 1 января 2024 года численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения Орловской области, составила 1,3 тысячи человек.

Для сравнения: на 1 января 2023 года этот показатель составлял 2 тысячи человек, на 1 ноября 2024 года – 1,2 тысячи человек. Из них около 800 человек получали пособие по безработице. Уровень официально зарегистрированной безработицы к началу ноября 2024 года составил 0,3 процента. В октябре 2024 года статус безработного получили 258 орловцев, что на 18,6 процента меньше, чем было в октябре 2023 года. Трудоустроено за месяц было 222 человека, что на 30,2 процента меньше численности безработных, трудоустроенных годом ранее.

ИА «Орелград»