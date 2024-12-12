В Орле запретили изменять облик Пушкина

Особый правовой режим пользования введен на Университетской площади.

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области распорядилось об утверждении границ территории и правового режима использования территории объекта культурного наследия местного историко-культурного значения «Бюст А. С. Пушкину». Он расположен в Орле на площади Университетской, напротив входа в корпус Орловского госуниверситета имени Тургенева. Границы утверждены на основании проекта, разработанного в рамках государственного контракта. Приказом управления также утвержден правовой режим использования территории объекта культурного наследия.

В его пределах, в частности, разрешается ведение хозяйственной деятельности, позволяющей обеспечить функционирование памятника в современных условиях. Строительство капитальных объектов рядом с бюстом запрещено, равно как и увеличение объемно-пространственных характеристик. Нельзя проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного наследия; работы, изменяющие предмет охраны либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;

Под запретом оказалось также проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта или его отдельных элементов. В утвержденных границах бюста Пушкина нельзя размещать объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции памятника, независимо от его мощности. Также в границах памятника запрещается распространение наружной рекламы.

Копия приказа управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области будет направлена в орган кадастрового учета для регистрации в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Сам приказ уже вступил в силу.

ИА «Орелград»