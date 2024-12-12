МУП «ТТП» не спасла миллиардная субсидия

КСП доложила депутатам облсовета о результатах аудита транспортного предприятия.

Как сообщила пресс-служба Орловского облсовета народных депутатов, отчет Контрольно-счетной палаты Орловской области был заслушан на заседании профильного комитет. Озвучил его заместитель председателя КСП Михаил Верижников. Он сообщил, что аудиторы провели выборочный анализ эффективности бюджетных расходов, направленных на осуществление мероприятий по поддержке муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом.

Впрочем, во всем регионе имеется только одно такое предприятие – МУП «ТТП» города Орла. В КСП подсчитали, что в период с 2022 года по май 2024 года предприятию из бюджета было выделено более 1,313 миллиарда рублей. Средства были направлены на обновление подвижного состава и приобретение 48 автобусов, а также на субсидирование непосредственно понесенных затрат. Как сообщает пресс-служба облсовета со ссылкой на отчет КСП, в проверенном периоде за счет средств инфраструктурного кредита предприятие приобрело 48 автобусов марки ЛиАЗ на 823,812 миллиона рублей и еще 32 автобуса марки ПАЗ за 139,075 миллиона рублей приобрело в лизинг.

«Однако этот факт не поспособствовал улучшению деятельности предприятия, – информирует парламентская пресс-служба. – На основании данных МУП «ТТП г. Орла» на момент проведения экспертно-аналитического мероприятия 21 из 48 поставленных автобусов марки ЛиАЗ требуют дополнительных финансовых затрат на проведение ремонта, из 32 поставленных автобусов марки ПАЗ на линию выходят 7 транспортных средств, 25 единиц не отвечают эксплуатационным требованиям».

По мнению аудиторов, предприятие обладает достаточными ликвидными активами, чтобы покрыть текущие финансовые обязательства, а также обеспечить себе объективный уровень финансовой устойчивости. Но показатели работы снижаются. Аудиторы привели такой пример: в декабре 2022 года планировалась выручка от перевозок в размере 31,194 миллиона рублей, но реально она составила всего 21,782 миллиона. Причиной недобора денег названо неисполнение графика движения.

«По результатам проведенного аудита отмечено, что руководством предприятия не проявлена должная заинтересованность в увеличении дохода от пассажироперевозок, – отмечают в облсовете. – Не предприняты меры по оценке технических неисправностей и фактического износа, а также требуемого объема финансовых вложений на осуществление ремонтных работ по восстановлению подвижного состава. Как результат — неисполнение социальных обязательств по перевозке пассажиров в рамках заключенных муниципальных контрактов, а также потеря дохода от осуществления основной уставной деятельности».

Отмечено было и то, что ежегодно оказываемая из бюджета финансовая помощь не принесла ожидаемого эффекта. Напротив, предприятие, похоже, привыкло к таким потокам, и его аппетиты растут. «Предприятием с нарастающим итогом заявлена потребность в дополнительно привлекаемых бюджетных средствах в отсутствии роста активов баланса вследствие результатов производственной деятельности, – говорят в облсовете. – Приведенные расчеты показывают, что коэффициент текущей ликвидности в 2021-2023 годах отражает неспособность предприятия самостоятельно покрывать производственные потребности и рассчитываться по обязательствам».

ИА «Орелград»