На Орловщине убрали свалку мешков

12.12.2024 | 12:25 Закон и порядок, Новости

ООО «Отрадаагроинвест» устроило её на сельскохозяйственных землях.

Фото: ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Нарушение выявил Россельхознадзор в ноябре этого года.

Как рассказали в областном Управлении ведомства, полипропиленовые мешки покрывали территорию в 18 квадратных метров. Между тем, участок предназначался не для мусора, а для сельскохозяйственной деятельности.

Оказалось, что земля принадлежит ООО «Отрадаинвест». Ведомство направило собственнику предостережение.

В этом месяце компания официально информировала Россельхознадзор об устранении выявленного нарушения.

ИА «Орелград»


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