На Орловщине убрали свалку мешков

ООО «Отрадаагроинвест» устроило её на сельскохозяйственных землях.
Нарушение выявил Россельхознадзор в ноябре этого года.
Как рассказали в областном Управлении ведомства, полипропиленовые мешки покрывали территорию в 18 квадратных метров. Между тем, участок предназначался не для мусора, а для сельскохозяйственной деятельности.
Оказалось, что земля принадлежит ООО «Отрадаинвест». Ведомство направило собственнику предостережение.
В этом месяце компания официально информировала Россельхознадзор об устранении выявленного нарушения.
ИА «Орелград»