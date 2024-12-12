На Орловщине убрали свалку мешков

ООО «Отрадаагроинвест» устроило её на сельскохозяйственных землях.

Нарушение выявил Россельхознадзор в ноябре этого года.

Как рассказали в областном Управлении ведомства, полипропиленовые мешки покрывали территорию в 18 квадратных метров. Между тем, участок предназначался не для мусора, а для сельскохозяйственной деятельности.

Оказалось, что земля принадлежит ООО «Отрадаинвест». Ведомство направило собственнику предостережение.

В этом месяце компания официально информировала Россельхознадзор об устранении выявленного нарушения.

ИА «Орелград»