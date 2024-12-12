Экс-советник Строева надеется на возобновление дел против Парахина

Так может «аукнуться» смена руководства в орловском Управлении СКР.

Об этом заявил Алексей Богомолов — известный журналист и писатель, в 2008 и 2009 годах занимавший пост заместителя председателя правительства Орловской области, а ранее длительное время работавший советником главы Совета Федерации Егора Строева.

«Надеюсь новый руководитель, человек молодой, амбициозный и сильный профессионал вернётся к этим сюжетам», – высказался Богомолов в интервью порталу «Орловские новости», имея в виду дела, которые возбуждались в отношении мэра Орла Юрия Парахина.

Напомним, официально о смене руководства в управлении не объявлялось. Однако с официального сайта орловского подразделения СКР уже исчезла страница Петра Юдина, который руководит им с 2021 года.

По данным СМИ, управление, на правах исполняющего обязанности, уже возглавил полковник юстиции Андрей Чапанов. Также журналисты прогнозируют отставку заместителя Петра Юдина – Альберта Абрамяна.

ИА «Орелград»