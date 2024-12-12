На Орловщине устранят последствия разлива нефтеотходов

Нарушения допустили в Свердловском районе.

Тревогу забили местные жители. Оказалось, что в райцентре Змиёвка на улице Почтовой в почву попали нефтесодержащие отходы. Они хранились в металлических ёмкостях, которые находились прямо в земле.

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, размещение данного вида отходов запрещается на территориях, которые прилегают к городским и сельским поселениям. Однако собственник участка (администрация Свердловского района) не принял должных мер к исправлению этой ситуации.

Прокуратуре пришлось обратиться в суд с иском к местным чиновникам. Причём ведомство потребовало не только утилизировать отходы, но и провести рекультивацию испорченной земли.

Свердловский районный суд удовлетворил иск. Исполнение судебного решения находится на контроле Орловской природоохранной межрайонной прокуратуры.

ИА «Орелград»