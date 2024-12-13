Мэр Орла приказал усилить меры безопасности

Меры пожарной безопасности будут усилены в период новогодних и рождественских праздников.

Мэр Орла Юрий Парахин распорядился об усилении мер пожарной безопасности в период новогодних и рождественских праздников. Решение принято в целях предупреждения возникновения пожаров, недопущения гибели людей и материальных потерь в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников. Администрация города настоятельно рекомендует руководителям организаций, независимо от форм собственности, привести помещения в пожаробезопасное состояние, проверить готовность к действиям объектовых пожарных дружин, уточнить планы эвакуации из помещений с массовым пребыванием людей при возникновении чрезвычайных ситуаций, освободить пути эвакуации от посторонних предметов и проверить свои электросети.

«В процессе проведения массовых мероприятий обеспечить свободное (без ключа) открывание дверей запасных выходов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, – и такая рекомендация дана главам организаций областного центра. – Организовать дежурство ответственных лиц в период проведения праздничных мероприятий. Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к объектам проведения праздничных мероприятий и источникам противопожарного водоснабжения».

Управляющим компаниям, а также собственникам многоквартирных домов с непосредственной формой управления, рекомендовано проверить подвалы, чердаки и технические этажи на предмет размещения в них производств и складов, не имеющих отношения к эксплуатации жилых домов. Исключить несанкционированный допуск граждан в чердачные и подвальные помещения.

Также им предстоит провести разъяснительную работу с жителями по соблюдению правил пожарной безопасности, в том числе при обращении с пиротехническими средствами. В частности, управляющим компаниям предписано исключить запуски фейерверков с крыш домов, балконов и других необорудованных площадок. Напомним, что в Орловской области официально введен запрет на использование фейерверков, он продлится по 14 января 2025 года.

Тем не менее, отделу надзорной деятельности и профилактической работы по городу Орлу Главного управления МЧС по Орловской области мэр Юрий Парахин рекомендовал ужесточить контроль за реализацией пиротехнических изделий в торговых организациях. Управлению образования, спорта и физической культуры предписано провести разъяснительную работу с детьми, в том числе по правилам пожарной безопасности, безопасности при обращении с пиротехническими изделиями и фейерверками.

ИА «Орелград»