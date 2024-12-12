На сайте орловского СК появились данные нового главы

Можно считать, что он официально вступил в должность.

Правда, пока он занимает её как «исполняющий обязанности».

Андрей Чапанов сменил Петра Юдина. Ранее новый главный орловский следователь работал в Тамбовской и Московской областях на ответственных должностях СКР. Однако главой регионального управления он стал впервые.

Известно, что Чапанов начинал свой профессиональный путь в Пензе. Он окончил местный государственный педагогический университет имени Белинского (в 2003-м году), а затем служил в прокуратуре Пензенской области (до 2007-го года)

Ранее Алексей Богомолов, известный журналист и писатель, бывший советник Егора Строева в Совете Федерации, предположил, что кадровые изменения в орловском Управлении комитета могут вылиться в возобновление уголовного преследования мэра Орла Юрия Парахина.

ИА «Орелград»