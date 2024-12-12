На Орловщине заготовили 122 тысячи кубов антигололёдных материалов

12.12.2024 | 16:37 ЖКХ, Новости

Об этом стало известно на совещании с главами муниципальных образований.

Фото: Департамент надзорной и контрольной деятельности

Его провёл заместитель губернатора Вадим Тарасов.

Одним из вопросов стала готовность к зимней уборке дорог регионального и межмуниципального значения. Длина участков, которые подвергаются такой чистке, составляет 3,9 тысячи километров. Также в зону ответственности входят 183 моста.

Зимняя уборка всего этого — задача «Дорожной службы». Предприятие уже занимается соответствующими работами, очищая дорожное покрытие от снега и обрабатывая его смесью из песка и соли.

Всего в области заготовлено 122 тысячи кубических метров соответствующих материалов. При необходимости можно будет поставить в строй до 225 снегоуборочных машин.

ИА «Орелград»


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