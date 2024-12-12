На Орловщине заготовили 122 тысячи кубов антигололёдных материалов

Об этом стало известно на совещании с главами муниципальных образований.

Его провёл заместитель губернатора Вадим Тарасов.

Одним из вопросов стала готовность к зимней уборке дорог регионального и межмуниципального значения. Длина участков, которые подвергаются такой чистке, составляет 3,9 тысячи километров. Также в зону ответственности входят 183 моста.

Зимняя уборка всего этого — задача «Дорожной службы». Предприятие уже занимается соответствующими работами, очищая дорожное покрытие от снега и обрабатывая его смесью из песка и соли.

Всего в области заготовлено 122 тысячи кубических метров соответствующих материалов. При необходимости можно будет поставить в строй до 225 снегоуборочных машин.

ИА «Орелград»