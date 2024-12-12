В Орле снесут пять гаражей и один забор

12.12.2024 | 14:37 Закон и порядок, Новости

Такое постановление утвердил мэр Юрий Парахин.

Фото: www.google.com/maps

Их признали самовольно установленными конструкциями.

Работы проведут в Северном районе. К демонтажу приговорили пять гаражей, расположенных у дома по улице Кузнецова, 2.

Забор располагается в районе домов по Михалицына, №57 и №59. Известно, что он изготовлен из шифера. Длина забора составляет около 9 метров.

Задание поручено «Объединённому муниципальному заказчику».

Точные сроки начала работ не оговариваются. «ОМЗ» должен сам установить их и сообщить в районную администрацию, причём заранее – минимум за 10 рабочих дней.

ИА «Орелград»


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