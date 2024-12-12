В Орле снесут пять гаражей и один забор

Такое постановление утвердил мэр Юрий Парахин.
Их признали самовольно установленными конструкциями.
Работы проведут в Северном районе. К демонтажу приговорили пять гаражей, расположенных у дома по улице Кузнецова, 2.
Забор располагается в районе домов по Михалицына, №57 и №59. Известно, что он изготовлен из шифера. Длина забора составляет около 9 метров.
Задание поручено «Объединённому муниципальному заказчику».
Точные сроки начала работ не оговариваются. «ОМЗ» должен сам установить их и сообщить в районную администрацию, причём заранее – минимум за 10 рабочих дней.
ИА «Орелград»