В Орле снесут пять гаражей и один забор

Такое постановление утвердил мэр Юрий Парахин.

Их признали самовольно установленными конструкциями.

Работы проведут в Северном районе. К демонтажу приговорили пять гаражей, расположенных у дома по улице Кузнецова, 2.

Забор располагается в районе домов по Михалицына, №57 и №59. Известно, что он изготовлен из шифера. Длина забора составляет около 9 метров.

Задание поручено «Объединённому муниципальному заказчику».

Точные сроки начала работ не оговариваются. «ОМЗ» должен сам установить их и сообщить в районную администрацию, причём заранее – минимум за 10 рабочих дней.

ИА «Орелград»