В Орловской области подсчитали уволенных работников

Среди них 88 процентов сделали это по собственному желанию.

Орелстат привел оперативные данные о приеме, увольнении и неполной занятости работников орловских организаций. Так, в третьем квартале 2024 года в организациях, без учета малого бизнеса, численность выбывших работников организаций превысила численность принятых работников на 1000 человек. Такие данные статистики получили по итогам обследования организаций, подлежащих статистическому наблюдению.

Подсчитано, что в третьем квартале 2024 года орловскими работодателями было принято на работу 7,6 процента работников списочного состава, а выбыло по различным причинам 8,2 процента работников списочного состава. В общей численности принятых работников доля приема на дополнительно введенные рабочие места составила 3,7 процента. Наибольшее значение показателя отмечено в организациях в сфере предоставления прочих видов услуг – 19,2 процента.

«Среди выбывших работников (88 процентов) уволились по собственному желанию, – информирует Орелстат. – Наибольшая доля работников, уволившихся по собственному желанию (21,9 процента списочной численности), наблюдалась в деятельности в области информации и связи, наименьшая (3 процента) – в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения».

К началу четвертого квартала 2024 года численность работников, которых требуется принять на вакантные рабочие места, в целом по Орловской области составила 10 153 человека, или 6,3 процента от списочной численности работников. По видам экономической деятельности данный показатель варьируется: от 0,9 процента в сфере предоставления прочих видов услуг до 25 процентов в сфере добычи полезных ископаемых. К высвобождению в четвертом квартале 2024 года официально было намечено всего 35 человек.

ИА «Орелград»