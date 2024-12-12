Прокуратура взбодрила чиновников в орловской глубинке

12.12.2024 | 13:16 Закон и порядок, Новости

Они забыли взыскать с главы КФХ крупный долг.

Фото: ИА «Орелград»

Нарушения зафиксировали в Глазуновском районе.

В 2022-м году местная администрация сдала главе крестьянско-фермерского хозяйства землю. Участок предназначался для соответствующей деятельности. Арендатор должен был вносить плату каждый год.

Однако глава КФК не делал этого. Образовалась задолженность в 165 тысяч рублей. В свою очередь, чиновники не торопились взыскивать эти деньги с предпринимателя.

В итоге страдал местный бюджет. Прокуратура исправила эту ситуацию, внеся представление главе Глазуновского района.

На данный момент задолженность погашена полностью. Сотрудник районной администрации, отвечавший за управление муниципальным имуществом, привлечён к дисциплинарной ответственности.

ИА «Орелград»


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