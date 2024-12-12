В Орле крупно оштрафовали УК «Зелёная роща»

Причиной стали переполненные контейнеры для мусора.
Такие нарушения выявили на трёх площадках, расположенных в Советском районе. Об этом сообщили в прокуратуре.
Как решили в ведомстве, отвечать за это должен региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами — ООО «Управляющая компания «Зеленая роща». Она не смогла обеспечить должный контроль за работой по вывозу мусора.
В итоге прокуратура возбудила административное дело. Его рассмотрели в Роспотребнадзоре.
«Зелёную рощу» признали виновной и оштрафовали на целых 420 тысяч рублей.
ИА «Орелград»