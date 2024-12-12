Во Мценске выпустили первую сотню авиаподогревателей

Они заменят технику, попавшую под европейские санкции.

Продукцию изготовили на Заводе специальной техники.

Речь идёт об автомобилях, оборудованных особыми устройствами. С помощью тёплого воздуха они подогревают двигатели, а также, при необходимости, кабины и салоны пассажирских самолётов.

Раньше их закупали в Европе, но теперь продукция орловского завода осталась без конкурентов.

Завод занимается не только их выпуском, но и проектировкой. В этом году здесь разработали более современную версию такой техники. Чтобы запустить её в серийное производство, предприятие возьмёт займ в Фонде развития промышленности, сообщают «Вести-Орёл».

ИА «Орелград»