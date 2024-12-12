В Орле забраковали подрядчика поликлиники №1

12.12.2024 | 7:25 Важное, Медицина, Новости, Строительство

Масштабный проект завис в воздухе.

Фото: vk.com/depdor57

Напомним, в ноябре профильный областной департамент (экономического развития и инвестиционной деятельности) провёл соответствующий конкурс. На него поступила одна заявка. Эта компания и стала победителем.

Контракт надо было заключать с “Орёлгосзаказчиком”. Победитель брался за задание за 1 миллиард 298 миллионов рублей (чуть ниже начальной, то есть максимальной цены). За эти деньги надо было и спроектировать, и построить здание филиала поликлиники.

Однако сейчас на портале госзакупок появилась информация о том, что в возможности заключения контракта отказано.

Название компании пока не разглашается. Однако реализовать масштабный проект надо уже примерно через два года.

ИА “Орелград”


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Орелград. 2024 год

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