В Орле забраковали подрядчика поликлиники №1

Масштабный проект завис в воздухе.

Напомним, в ноябре профильный областной департамент (экономического развития и инвестиционной деятельности) провёл соответствующий конкурс. На него поступила одна заявка. Эта компания и стала победителем.

Контракт надо было заключать с “Орёлгосзаказчиком”. Победитель брался за задание за 1 миллиард 298 миллионов рублей (чуть ниже начальной, то есть максимальной цены). За эти деньги надо было и спроектировать, и построить здание филиала поликлиники.

Однако сейчас на портале госзакупок появилась информация о том, что в возможности заключения контракта отказано.

Название компании пока не разглашается. Однако реализовать масштабный проект надо уже примерно через два года.

ИА “Орелград”