В Орловскую область вложили треть триллиона рублей

Однако рост инвестиций не поправил положение Орловской области в рейтинге.

За 2019-2024 годы в экономику Орловской области было привлечено более трети триллиона рублей инвестиций. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Инвестиционном послании на 2025 год. Как уточнили в пресс-службе губернатора, объем инвестиций в основной капитал в 2023 году составил более 58 миллиардов рублей, по итогам 2024 года ожидается почти 65 миллиардов рублей. В целом за 2019-2024 годы в экономику региона было привлечено свыше 350 миллиардов рублей инвестиций.

По уточненным данным Орелстата, общий объем инвестиций по итогам 2023 года в Орловской области составил 58,4 миллиарда рублей, что ниже уровня 2022 года на 3,5 процента в действующих ценах и на 11,7 процента в сопоставимых ценах. В 2023 году в целом по Российской Федерации объем инвестиций увеличился на 9,8 процента, а по ЦФО – на 2,8 процента по отношению к 2022 году. В общем рейтинге Орловская область по итогам прошлого года заняла 17-е место среди 18 регионов ЦФО, ранжированных по темпам роста объемов инвестиций в основной капитал.

Всего за период с 2019 по 2023 год в экономику региона было вложено порядка 288,6 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал. Объем инвестирования в расчете на душу населения в 2023 году составил 83,8 тысячи рублей, в 2022 году – 85,8 тысячи рублей. Преобладающий объем инвестиций финансировался за счет собственных средств, доля которых в общем объеме составила 55,5 процентов. За счет привлеченных источников было профинансировано 45,5 процента инвестиций.

Эксперты отмечают, что по сравнению с 2019 годом произошел структурный сдвиг в сторону увеличения доли собственных средств на 13 процентных пунктов. Доля инвестиций в валовой региональный продукт (ВРП) в 2022 году составила 16,3 процента при среднероссийском показателе – 22 процента, в 2023 году – 14,6 процента. Наиболее крупные поступления инвестиций в основной капитал были отмечены в следующих отраслях: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 10,3 миллиарда рублей (27,9 процента от общего объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям и организациям); обрабатывающие производства – 7,8 миллиарда рублей (21,2 процента).

ИА «Орелград»