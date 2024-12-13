Квитанции за ржавую воду придут на следующей неделе

В Орле потребителям некачественной услуги сделают перерасчёт.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Орла.

Напомним, 16 ноября в городе произошло коммунальное ЧП, в результате которого значительная часть жителей областного центра (в Советском и Заводском районах) начала получать сомнительную «ржавую» воду. Прокуратура потребовала пересчитать её стоимость.

Квитанции за услуги ЖКХ с перерасчётом начнут приходить с 15 декабря. В платёжном документе для этого отведут отдельную строчку.

Если гражданину, получавшему ржавую воду, не сделают перерасчёт, он может обратиться в «Орёлводоканал» по телефону 44-36-12 или написать в официальную группу администрации Орла «Вконтакте».

ИА «Орелград»