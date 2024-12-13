Квитанции за ржавую воду придут на следующей неделе

13.12.2024 | 10:53 ЖКХ, Новости

В Орле потребителям некачественной услуги сделают перерасчёт.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Орла.

Напомним, 16 ноября в городе произошло коммунальное ЧП, в результате которого значительная часть жителей областного центра (в Советском и Заводском районах) начала получать сомнительную «ржавую» воду. Прокуратура потребовала пересчитать её стоимость.

Квитанции за услуги ЖКХ с перерасчётом начнут приходить с 15 декабря. В платёжном документе для этого отведут отдельную строчку.

Если гражданину, получавшему ржавую воду, не сделают перерасчёт, он может обратиться в «Орёлводоканал» по телефону 44-36-12 или написать в официальную группу администрации Орла «Вконтакте».

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования