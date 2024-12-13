Орловские заключенные написали экодиктант

Участие во всероссийской акции приняли без малого 50 осужденных.

В Орловской области подвели итоги участия осужденных в VI Всероссийском экологическом диктанте «Сбережем природу вместе». Акция проходила в период с 25 ноября по 8 декабря. Как сообщили в пресс-службе регионального Управления ФСИН России. В ней приняли участие 47 осужденных пенитенциарных учреждений Орловской области. Испытания они проходили на семи специально оборудованных для этого площадках. Все участники эколого-просветительского проекта получили дипломы и сертификаты.

«Экодиктант – это ежегодный проект, направленный на формирование экологической культуры, популяризацию экологических знаний среди различных слоев населения, повышение уровня экологической грамотности в качестве меры по предупреждению экологических правонарушений и основной составляющей экологической безопасности», – уточнили в УФСИН.

Участникам испытания надо было ответить на 25 вопросов. В этом году они касались защиты исчезающих видов животных и растений, заповедных территорий, климата, атмосферного воздуха, безотходных технологий и др. «Осужденные смогли не только проверить уровень своих знаний, но и получили новую полезную информацию о сохранении природных богатств нашей страны, бережном и ответственном отношении к окружающей среде», – подчеркнули в УФСИН.

Тем временем Орловское региональное отделение Ассоциации юристов России сообщило о проведении в период с 3 по 12 декабря VIII Всероссийского правового (юридического) диктанта. В 2024 году он впервые разделен на три блока: «Базовый», «Профессиональный» и «Бизнес». В каждом из блоков участникам предлагается ответить на 33 тестовых вопроса. Среди них имеются видеовопросы от известных юристов, государственных и общественных деятелей. На ответы выделяется 60 минут.

«Принять участие в тестировании может любой желающий старше 14 лет на сайте диктанта, – уточнили в Ассоциации. – Организатором предоставлена возможность прохождения тестирования на шести языках: русском, китайском, английском, арабском, испанском и португальском. По завершении теста каждый участник получает сертификат о прохождении диктанта с персональным результатом, а также доступ к информационным материалам по допущенным ошибкам».

Правовой диктант проводится в России с 2017 года. В стартовый год в нем приняли участие 55 тысяч человек. Затем рамки диктанта стали расширяться, в нем участвуют представители сотен зарубежных стран. Ассоциация юристов России сообщила, что в этом году диктант уже написали более 1,13 миллиона граждан России и других стран, в том числе свыше 20 тысяч жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Проверку уровня правовой грамотности прошли жители 152 стран, наибольшую активность проявили участники из Мексики, Абхазии, Азербайджана, Казахстана, Франции, Германии и Великобритании. Предварительный анализ ответов показал, что лучше всего в российском праве среди иностранцев разбираются жители Казахстана и Азербайджана.

ИА «Орелград»