Орловщина впервые отправила в Индию соевое масло

В далёкую страну экспортировали 1510 тонн продукции.

Поставку осуществило орловское предприятие ООО «Мираторг-Курск». Это произошло в текущем месяце.

Новость сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Сотрудники ведомства контролировали процесс отправки.

В частности, лабораторные исследования подтвердили, что масло соответствует всем требованиям принимающей стороны. На груз оформили необходимые фитосанитарные сертификаты.

Ранее стало известно, что на Орловщину ввезли сомнительные рождественские деревья.

ИА «Орелград»