Орловщина впервые отправила в Индию соевое масло

13.12.2024 | 11:01 Новости, Экономика

В далёкую страну экспортировали 1510 тонн продукции.

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Поставку осуществило орловское предприятие ООО «Мираторг-Курск». Это произошло в текущем месяце.

Новость сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Сотрудники ведомства контролировали процесс отправки.

В частности, лабораторные исследования подтвердили, что масло соответствует всем требованиям принимающей стороны. На груз оформили необходимые фитосанитарные сертификаты.

Ранее стало известно, что на Орловщину ввезли сомнительные рождественские деревья.

ИА «Орелград»


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