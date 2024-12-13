В Орле рассказали, как безопасно встретить Новый год

Также жителям региона напомнили о запрете на использование фейерверков.

Главное управление МЧС России по Орловской области выступило с обращением к жителям региона. Ведомство предупреждает орловцев о необходимости соблюдения правил пожарной и личной безопасности в период проведения новогодних праздников. И напоминает о том, что для пожарных и спасателей новогодняя ночь и новогодние каникулы – это самое напряженное время года. В связи с этим ГУ МЧС озвучило ряд рекомендаций, следуя которым, встретить Новый год можно будет в безопасности.

Прежде всего, совет касается установки новогодней елки. В ГУ МЧС настоятельно рекомендуют устанавливать ее вдали от отопительных и нагревательных приборов, причем елка не должна мешать выходу из комнаты в каком-либо экстренном случае; ветки должны находиться на расстоянии не менее метра от стен и потолков, а саму елку надо надежно закрепить, лучше всего – с помощью специальной подставки.

«Нельзя использовать для нее украшения из воспламеняющихся материалов: ваты, пластика, бумаги, а также изделия из воска и свечи, – предупреждают в ведомстве. – Рядом с елкой нельзя зажигать бенгальские огни, так как искры могут попасть на ветки и спровоцировать возгорание. Если это произошло, необходимо завалить елку на пол, набросить сверху плотную ткань, чтобы ограничить доступ кислорода, и вызвать пожарных».

Возгорание могут вызвать и электрические гирлянды, поэтому следует использовать только исправные, сертифицированные украшения заводского производства. Мощность гирлянды должна быть невысокой, чтобы не привести к излишнему нагреву. Спасатели напоминают, что на ночь все электроприборы необходимо выключать из розеток. Одной из причин новогодних пожаров является короткое замыкание электропроводки: электросеть попросту не выдерживает нагрузку от сутками работающих телевизоров и других бытовых приборов.

«Обращаем внимание на то, что с 1 декабря 2024 года до 14 января 2025 года в Орловской области действует запрет на торговлю пиротехническими изделиями и их использование, – напоминает ГУ МЧС. – Такое решение было принято на заседании оперативного штаба Орловской области в целях соблюдения требований безопасности при использовании пиротехнических изделий в ходе проведения массовых мероприятий с участием граждан, усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности».

Понимая, что кто-то может нарушить запрет, рекомендуют соблюдать осторожность и меры безопасности. Фейерверки и салюты следует хранить в недоступном для детей и домашних животных местах. Нельзя носить пиротехнические изделия в карманах, запускать их у окон жилых домов, возле автомобилей, рядом с новогодними елями. Необходимо четко следовать инструкции по эксплуатации и отходить на достаточное расстояние после поджигания пиротехники.

«Запрещается использовать фейерверки или салюты в помещениях, местах большого скопления людей, вблизи автозаправок, линий электропередачи или газопроводов. Важно, чтобы пиротехника не попадала в руки детей!», – подчеркнули в ГУ МЧС. Напомнили в ведомстве и о том, что угрозу представляют собой замерзшие водоемы, особенно те места, где имеется растительность, быстрое течение воды, бьющие ключи или сточные воды – на таких участках лед менее прочен. Если несколько дней температура воздуха держится на плюсовой отметке, на лед лучше не выходить.

ИА «Орелград»