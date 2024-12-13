На Орловщине главу района пожурили за контейнерную площадку

Нарушения выявила прокуратура.

Площадка находится в Покровском районе в селе Липовец на улице Лесной. Орган надзора выяснил, что она не соответствует необходимым требованиям.

В частности, место накопления отходов не было оборудовано твердым покрытием. Также на площадке отсутствовало ограждение, которое должно было предотвращать распространение мусора за её пределы.

Прокуратура внесла представление главе администрации Покровского района. На данный момент нарушения устранены.

Информацию сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

ИА «Орелград»