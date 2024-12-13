Зампред КСП рассказал, как щебень поднял цену ремонта дороги

Михаил Верижников выступил с докладом в облсовете.

Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Орловской области Михаил Верижников выступил на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Орловского областного Совета народных депутатов. Он рассказал парламентариям о результатах проверки использования бюджетных средств при проведении капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Нарышкино – Сосково» – Ясная Поляна – Ледно в Урицком районе.

«В ходе проверки были установлены нарушения условий контрактов, в том числе нарушение подрядчиком сроков выполнения работ, а также нарушения законодательства в сфере закупок», – сообщили в КСП. Ремонт проводился в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Объектом контроля стало казенное учреждение «Орелгосзаказчик». По мнению аудиторов, это учреждение в нарушение норм Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не направило подрядчику требования об уплате неустойки за нарушения сроков выполнения работ на общую сумму 352,38 тысячи рублей.

Подрядчиком была компания «МонолитСтрой». Из отчета КСП следует, что она нарушила сроки выполнения работ, предусмотренных этапами государственного контракта, от 13 до 22 дней. В ходе проверки был выявлен факт применения для капитального ремонта автомобильной дороги V категории (низкой интенсивности движения) щебня более высокой марки, чем рекомендуется строительными правилами. Это привело к увеличению сметной стоимости на сумму 5,02 миллиона рублей.

Также из отчета следует, что в нарушение государственного контракта не было обеспечено взаимодействие оперативной службы «Орелгосзаказчика» с администрацией Урицкого района. В КСП считают, что должна была быть создана специальная диспетчерская служба, работающая в круглосуточном режиме. Кроме того, в нарушение государственного контракта подрядчик не представил проект производства работ на весенне-летнее содержание автомобильной дороги и информацию об оборудовании системами спутниковой навигации ГЛОНАСС дорожной техники, применяемой при выполнении работ по содержанию автомобильной дороги и сооружений на ней.

По итогам контрольного мероприятия представление было внесено в адрес руководителя КУ ОО «Орелгосзаказчик», оно содержит требования об устранении выявленных нарушений.

ИА «Орелград»