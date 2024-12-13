На Орловщине поставщикам питания для детей задолжали 1,1 миллиона

13.12.2024 | 13:06 Закон и порядок, Новости

Нарушения вскрылись в Глазуновском районе.

Фото: ИА «Орелград»

Местная прокуратура выяснила, что несколько образовательных организаций не расплатились с предпринимателями, которые поставляли продукты питания в пришкольные детские лагеря.

Товары были получены полностью и срок. Заказчики не высказали замечаний. Однако когда дело дошло до платы, возникли проблемы.

Как выяснил орган надзора, перед поставщиками сложилась задолженность в размере около 1,1 миллиона рублей. Прокуратура внесла представление начальнику управления образования администрации Глазуновского района.

На данный момент задолженность погашена.

Ранее стало известно, что на Орловщине главу района пожурили за контейнерную площадку.

ИА «Орелград»


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