В Орле экстренно приостановили работу объекта общепита

13.12.2024 | 14:01 Важное, Закон и порядок, Новости

Изделия, которые продавались здесь, вызывали кишечную инфекцию.

Фото: yandex.ru/maps

Новость сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.

Объект общественного питания располагается в Орла по адресу Цветаева, 1-Б. Согласно открытым данным, здесь находится пекарня (где продаются, в том числе, изделия с добавлением мяса).

В ведомство поступила информация о нескольких случаях острых кишечных инфекций среди клиентов предприятия. Роспотребнадзор провёл по данному адресу обследование, отобрав пробы продукции, а также другие данные для анализа.

«По результатам расследования установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, представляющие непосредственную угрозу жизни и здоровью населения», – констатировали в ведомстве.

В итоге деятельность объекта общепита приостановили — сначала экстренно, силами Роспотребнадзора, а потом и по суду. Советский районный суд установил заведению срок в 90 суток. «Индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения», – уточнили в пресс-службе.

ИА «Орелград»


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