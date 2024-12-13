Названы самые популярные патенты в Орловской области

Чаще других такой формой расчетов с государством пользуются торговцы.

Управление ФНС России по Орловской области составило рейтинг наиболее популярных видов деятельности по патентной системе налогообложения. Первая пятерка выглядит так: розничная торговля; оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов; услуги общественного питания; ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств; сдача в аренду жилых и нежилых помещений, земельных участков.

Напомним, что патентная система налогообложения (ПСН) действует в Орловской области уже много лет, в соответствии с региональным законом. Практически ежегодно он корректируется с учетом особенностей ведения бизнеса на местах. Цена патента зависит от целого ряда фактора, в том числе от величины потенциально возможного годового дохода по каждому виду предпринимательской деятельности, от количества работников и даже срока, на который приобретается патент. По сути, его цена и представляет собой налог, уплачиваемый государству.

Как напомнили в областной налоговой службе, применять такую систему может только индивидуальный предприниматель и только по определенным видам деятельности. При этом средняя численность его работников не должна превышать 15 человек, а доходы не должны превышать 60 миллионов рублей в год. По данным налоговой службы, в Орловской области по состоянию на 1 декабря 2024 года предпринимателям выдано почти 8,5 тысячи патентов.

«Получить патент можно как на календарный год, так и на несколько месяцев в течение года, – уточняют налоговики. – Патентная система налогообложения заменяет НДФЛ и НДС, а налог на имущество за недвижимость, используемую для предпринимательской деятельности, надо платить только по кадастровой стоимости. Декларации по ПСН нет, но есть обязанность вести книгу учета доходов. Предприниматель на патенте обязан уплачивать страховые взносы за себя, а также НДФЛ и взносы за работников. При этом стоимость патента можно уменьшить на сумму уплаченных страховых взносов, но не более чем на 50 процентов».

ИА «Орелград»