В Орле угонщика поймали с помощью системы слежения

Злоумышленник пытался угнать автомобиль местной компании.

Как сообщили в Заводском районном суде города Орла, обвинительный приговор был вынесен в отношении местного жителя, причинившего своими действиями многомиллионный ущерб организации. А действия его были квалифицированы как тайное хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере. Судили молодого человека по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ.

Из материалов дела следует, что обвиняемый гражданин заранее наметил цель преступления. Он знал, что на парковочной стоянке, расположенной на территории промышленной зоны, стоит автомобиль, принадлежащий компании «Балтийский лизинг». Подсудимый решил тайно его похитить, пробрался на парковку, осмотрелся и, убедившись в том, что за его действиями никто не наблюдает, открыл водительскую дверь. Причем открыл ее «с помощью заранее подготовленного предмета».

Затем он проник в салон, завел двигатель и скрылся с места преступления. Материальный ущерб, причиненный компании «Балтийский лизинг», был оценен в 2 858 415 рублей. Впрочем, угонщика вскоре задержали, а помогла в этом система слежения, установленная в автомобиле. Должно быть, злоумышленник ее не учел в своем преступном плане. Интересно, что в судебном заседании подсудимый свою вину не признал, но суд счел ее доказанной, заслушав свидетелей и изучив вещественные доказательства.

«Гражданин признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, – отметила пресс-служба Заводского районного суда. – Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда».

ИА «Орелград»