Орловской промышленности мешает дефицит кадров

Названы главные проблемы реального сектора экономики.

В Орловской области в 2024 году ожидается рост объема отгруженных товаров промышленного производства более чем в 2 раза по сравнению с 2019 годом. Об этом заявил в своем Инвестиционном послании на 2025 год губернатор Андрей Клычков. По его данным, индекс промышленного производства по итогам 10 месяцев 2024 года в Орловской области составил 107,3 процента, в том числе по обрабатывающим производствам – более 106,3 процента. Объем отгруженных товаров вырос на 22 процента к соответствующему периоду 2023 года, в том числе по обрабатывающим производствам – на 23,3 процента.

«В текущей макроэкономической ситуации промышленный комплекс Орловской области успешно перестроил свою работу, предприятия изменили логистические цепочки по поставкам сырья и комплектующих промышленного оборудования, необходимостью частичной переориентации на новые рынки сбыта», – считает губернатор. По его мнению, рост показателей инвестиционной деятельности в промышленности региона также является устойчивой тенденцией.

В то же время в правительстве озвучили проблемы в развитии реального сектора экономики. Прежде всего, отмечен высокий уровень морального и физического износа основных производственных фондов. Степень износа основных фондов крупных и средних предприятий промышленности оценивается в 40-50 процентов, а удельный вес полностью изношенных основных фондов превышает 20 процентов. Сохраняется зависимость от импортного технологического оборудования и комплектующих, особенно в сфере высокоточного автоматизированного оборудования. Регион испытывает дефицит собственных финансовых ресурсов для модернизации производства.

Ограниченность финансовых ресурсов в правительстве региона объясняют недостатком собственных средств предприятий и высокими процентными ставками по банковским кредитам. Еще одной серьезной проблемой является ограниченный кадровый потенциал, связанный с дефицитом высококвалифицированных рабочих и инженерных кадров, а также старение персонала. Общая потребность промышленных предприятий Орловской области в кадрах составляет около 2,7 тысяч человек, и это без учета пищевой и перерабатывающей промышленности.

Наиболее востребованы на промышленных предприятиях региона: инженеры, высококвалифицированные слесари, операторы машин и механизмов, швеи, электромонтеры, монтажники и токари. Власти региона отмечают в качестве проблем территориальное несоответствие спроса и предложения рабочей силы, дисбаланс по количественному и профессиональному составу. Недостаток высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов они объясняют оттоком кадров в другие регионы с более высоким уровнем заработной платы.

ИА «Орелград»