Орловщина оказалась в хвосте рейтинга вакансий для инвалидов

13.12.2024 | 11:38 Новости, Общество

Наш регион занял 17-е место в ЦФО из 18-ти возможных.

Фото: ИА «Орёлград»

Исследование проводили аналитики hh.ru. Они изучили данные за 11 месяцев текущего года.

Оказалось, что орловские работодатели стали чаще предлагать вакансии людям с ограниченными возможностями здоровья. Количество таких предложений выросло на 20%. Однако Орловщина всё равно оказалась на предпоследнем месте по округу по количеству вакансий.

В частности, в нашем регионе инвалидов готовы трудоустроить в сферах транспорта и торговли, а также в IT. Некоторые вакансии выглядят привлекательными. Например, «водителю на автомобиль компании» предлагают от 140 тысяч рублей, «менеджеру маркетплейсов» – до 160 тысяч, «специалисту IT-отдела в офис» – до 150 тысяч.

Отметим, что речь идёт не о специально выделенных вакансиях, а лишь о доступных, в том числе, соискателям с инвалидностью. В ЦФО таких свободных рабочих мест оказалось 90,7 тысячи. А в целом по стране лидерами по такому трудоустройству стали Москва, Петербург, Подмосковье, Свердловская область и Краснодарский край.

ИА «Орелград»


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