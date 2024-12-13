Обеспеченные орловцы оказались в 14,4 раза богаче бедняков

В регионе зафиксирован большой разрыв в среднедушевых доходах населения.

«Благодаря успешной реализации мероприятий по повышению доходов населения на Орловщине, уровень бедности в течение 6 лет сократился в 1,6 раза – до 8,5 процента. В 2024 году снижение продолжится», – заявил губернатор Андрей Клычков в своем Инвестиционном послании на 2025 год. По его мнению, реализация проектов поддержки предпринимательства, системная работа по поддержке реального сектора и бюджетной сферы позволили обеспечить стабильный рост заработной платы в Орловской области.

«В 2023 году среднемесячная заработная плата выросла к 2022 году на 16 процентов, по темпу роста регион занял 4-е место в ЦФО, – отметили по этому поводу в пресс-службе губернатора. – За 9 месяцев текущего года заработная плата выросла более чем на 17 процентов относительно 9 месяцев 2023 года. Ежегодно в течение 6 лет растет реальная заработная плата. Губернатор особо подчеркнул, по темпу роста реальных среднедушевых доходов населения Орловская область находилась по итогам 2023 года на втором месте среди регионов страны».

В то же время статистика правительства региона говорит о том, что ситуация в целом требует еще большего внимания. Так, по итогам 2023 года номинальная начисленная заработная плата в Орловской области составила 47 382 рубля, или 63,3 процента от среднероссийского показателя и 50,3 процента от среднего по ЦФО. По уровню начисленной заработной платы за 2023 год среди 18-ти регионов ЦФО Орловская область заняла 15-е место, опередив только Ивановскую, Тамбовскую и Костромскую области. В целом по Российской Федерации регион к началу 2024 года находился на 69 месте по уровню заработной платы.

На ту же дату коэффициент дифференциации доходов населения (соотношение доходов 10 процентов самого обеспеченного и 10 процентов наименее обеспеченного населения) составил 14,4 раза. По уровню бедности, который действительно к началу 2024 года составил 8,5 процента, Орловская область занимает лишь 10-е место в ЦФО. Самый высокий уровень оплаты труда по итогам 2023 года был зафиксирован в организациях финансовой и страховой сферы – 71,8 тысячи рублей, он в 1,5 раза превышал среднеобластной уровень. Наиболее низкий уровень среднемесячной заработной платы сложился у работников, занятых в почтовой связи и курьерской деятельности, – 26,1 тысяч рублей, или 55,1 процента от среднеобластного уровня.

ИА «Орелград»