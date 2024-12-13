Орловчанку отметили медалью и грамотой президента России

13.12.2024 | 14:13 Новости, Общество

Олеся Егоркина занимается поиском пропавших людей.

Девушка руководит режимным подразделением орловской региональной общественной организации «Сармат».

От имени президента России Владимира Путина Егоркину отметили медалью «Всемирный фестиваль молодёжи 2024 года» и соответствующей грамотой. Это мероприятие проходило в Сочи.

Егоркина внесла значительный вклад в его организацию. Орловчанка руководила делегацией нашей области, координировала работу волонтёров, помогала в решении разнообразных задач.

Само вручение произошло на Международном форуме гражданских инициатив «Мы вместе».

Новость сообщили в пресс-службе Администрации Орла.

ИА «Орелград»


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