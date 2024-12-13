Орловчанку отметили медалью и грамотой президента России

Олеся Егоркина занимается поиском пропавших людей.

Девушка руководит режимным подразделением орловской региональной общественной организации «Сармат».

От имени президента России Владимира Путина Егоркину отметили медалью «Всемирный фестиваль молодёжи 2024 года» и соответствующей грамотой. Это мероприятие проходило в Сочи.

Егоркина внесла значительный вклад в его организацию. Орловчанка руководила делегацией нашей области, координировала работу волонтёров, помогала в решении разнообразных задач.

Само вручение произошло на Международном форуме гражданских инициатив «Мы вместе».

Новость сообщили в пресс-службе Администрации Орла.

ИА «Орелград»