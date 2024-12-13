В Орле троллейбусы вернулись на привычные маршруты

Обычный режим движения восстановлен.

Напомним, всё изменилось вечером в среду. Вышел из строя низковольтный кабель.

Из-за этого передвижение троллейбусов по участку Комсомольской улицы (от автовокзала и на протяжении нескольких остановок) стало невозможным. Пришлось внести изменения сразу в три маршрута – №1, №4 и №6.

Над решением проблемы трудились специалисты службы энергохозяйства «Трамвайно-троллейбусного предприятия». Сейчас всё в порядке.

«С 14:00 движение троллейбусов в Заводском районе восстановлено», – сообщили в пресс-службе администрации Орла.

ИА «Орелград»