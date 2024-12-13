Орловским ветеринарам добавили финансирование

Областные власти немного расширили программу развития ветеринарной службы.

Правительство Орловской распорядилось о внесении изменений в паспорт программы развития государственной ветеринарной службы региона. Объем финансирования программы увеличен, правда, немного: с 1,554 миллиарда рублей до 1,555 миллиарда рублей. Перечень мероприятий государственной программы дополнен приобретением основных средств для оснащения бюджетных учреждений ветеринарии.

В частности, документом предусмотрено приобретение дезустановок, автотранспорта и оборудования для формирования мобильных противоэпизоотических отрядов и оперативных групп постоянной готовности. Данные меры необходимы для предупреждения заноса возбудителей заразных болезней животных, в том числе африканской чумы свиней, локализации очагов заболеваний и проведения карантинных мероприятий по ликвидации заболеваний в случае возникновения очагов заболеваний, в том числе АЧС.

Кроме того, программа предусматривает обновление автопарка, дезинфекционного и ветеринарного оборудования государственных ветеринарных учреждений Орловской области, приведение их зданий и помещений в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических правил, повышение профессионального мастерства работников, обучение их современным методам лечения животных и диагностическим исследованиям. Планируется участие государственной ветеринарной службы в российских и международных совещаниях, конференциях и симпозиумах по вопросам ветеринарии.

В соответствии с обновленной редакцией, принятая в 2019 году программа будет действовать по 2029 год включительно. Ее основная цель заключается в создании условий для устойчивого развития государственных учреждений ветеринарии Орловской области и обеспечении эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории региона. А одной из основных задач ведомственного проекта является обеспечение кадрового потенциала ветеринарной службы.

ИА «Орелград»