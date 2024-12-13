Парахин заявил, что готовность трёх школ приближается к 50%

13.12.2024 | 17:22 Новости, Образование

Ремонт идёт в школах №15, №32 и №39.

Фото: vk.com/parakhin_yuri

Как рассказал мэр Орла, сейчас здесь монтируют вентилируемые фасады и электросети, а также штукатурят стены. Также в зданиях общеобразовательных учреждений начали облицовывать полы плиткой.

«В 15-й школе и 32-м лицее батареи уже тёплые. Готовимся к запуску отопления в гимназии №39», – поделился мэр.

В целом, по словам Парахина, общая готовность объектов приближается к 50%. Напомним, что все школы должны сдать в будущем году, но в разные сроки. Гимназию №39 — 28 февраля. Школу №15 — 1 июня. Лицей №32 — 1 августа.

Ранее в Орле возбудили дело по ремонту школ №15 и №39. Изготовителю ПСД вменяется статья «мошенничество».

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования