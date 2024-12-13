В Орловской области начали патрулировать хвойные леса

Ответственные органы опасаются новогодних вырубок.

Об этом сообщили в Управлении лесами Орловской области. Там подчеркнули, что патрулированием занимаются не только лесники, но и полиция.

Цель – защитить от самовольной вырубки молодые хвойные деревья. Перед Новым годом они становятся мишенью для браконьеров. Страдают и ели, и сосны.

Повышенное внимание хвойным молоднякам будут уделять вплоть до 31 декабря.

Незаконная вырубка карается штрафами. Их размер может составить до 4 тысяч (для граждан), до 40 тысяч (для должностных лиц) или до 400 тысяч (для юридических лиц). Также нарушители обязаны возместить причинённый ущерб. Если его сумма превышает 5 тысяч рублей, то придётся понести уже уголовную ответственность.

ИА «Орелград»