В Орловской области начали патрулировать хвойные леса

13.12.2024 | 17:30 Закон и порядок, Новости

Ответственные органы опасаются новогодних вырубок.

Фото: ИА “Орелград”

Об этом сообщили в Управлении лесами Орловской области. Там подчеркнули, что патрулированием занимаются не только лесники, но и полиция.

Цель – защитить от самовольной вырубки молодые хвойные деревья. Перед Новым годом они становятся мишенью для браконьеров. Страдают и ели, и сосны.

Повышенное внимание хвойным молоднякам будут уделять вплоть до 31 декабря.

Незаконная вырубка карается штрафами. Их размер может составить до 4 тысяч (для граждан), до 40 тысяч (для должностных лиц) или до 400 тысяч (для юридических лиц). Также нарушители обязаны возместить причинённый ущерб. Если его сумма превышает 5 тысяч рублей, то придётся понести уже уголовную ответственность.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования