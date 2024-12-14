Центр Мценска запретили распахивать плугом

Ограничение введено из-за нового объекта археологического наследия.

Перечень выявленных объектов культурного наследия Орловской области пополнился. В соответствии с приказом регионального управления по государственной охране объектов культурного наследия, в него включен «Исторический культурный слой г. Мценска XIII-XIX вв.». Как следует из документа, данный объект обладает историко-культурной ценностью с точки зрения истории и археологии. Приказом утверждены границы территории выявленного объекта археологического наследия и установлен особый режим использования земельных участков, в границах которых он располагается.

Особый режим предполагает запрет на проведение земляных, строительных, хозяйственных и мелиоративных работ, в том числе работ по прокладке трубопроводов, по размещению линии электропередач, вышек мобильной связи и т.д. Запрещается вывоз грунта, распахивание плугом, разрушение и изъятие полностью или частично скрытых в земле, а также находящихся на поверхности остатков сооружений. В данном случае речь идет о различных постройках, хозяйственных ямах, погребениях, культовых и иных сооружениях.

Запрещены раскопки предметов материальной культуры без специального разрешения, так называемого открытого листа, выдаваемого Минкультуры России. Кроме того, под запрет попали размещение рекламы, устройство стоянок автотранспорта и любые виды деятельности, ухудшающие экологические условия на территории памятника и нарушающие его визуальное восприятие.

В то же время на территории вновь выявленного археологического памятника разрешается проектирование и проведение охранных мероприятий, в том числе проведение научно-исследовательских археологических работ (в случае согласования данных работ в порядке, установленном действующим законодательством в сфере сохранения объектов культурного наследия). В его границах можно устанавливать информационные знаки и указатели, проводить землеустроительные работы, обеспечивать доступ к объекту археологического наследия.

Также управление приказало принять меры по государственной охране выявленного объекта археологического наследия до принятия решения о его включении или отказе во включении в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации. Уведомления о введенных ограничениях будут направлены собственникам и пользователям земельных участков, расположенных в границах территории вновь выявленного памятника.

ИА «Орелград»