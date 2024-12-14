Во Мценске покарали нелегальную торговку алкоголем

Женщина наладила производство спиртного в обход государства.

Мценский районный суд приговорил местную жительницу к 6 месяцам исправительных работ с удержанием из ее заработной платы 5 процентов в доход государства. Такое наказание амчанка получила всего лишь за одну нелегально проданную бутылку со спиртосодержащей жидкостью. В пресс-службе суда пояснили, что приговор был вынесен с учетом индивидуального подхода к назначению справедливого гуманного наказания, которое окажет влияние на исправление подсудимой и условия ее жизни и жизни ее семьи, а также будет способствовать решению задач и достижению целей уголовного наказания.

События развивались достаточно стремительно. Впервые подсудимая попалась на нелегальной торговле алкоголем в марте 2024 года. Тогда на нее было заведено административное дело. Было установлено, что женщина незаконно, в розницу, продала покупателю одного из магазинов спиртосодержащий пищевой напиток. Лицензии на продажу алкогольной пищевой продукции у женщины не было. Ее оштрафовали на 30 тысяч рублей в рамках части 1 статьи 14.17.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Суд дал ей шанс на исправление, которым женщина не воспользовалась. Даже будучи привлеченной к административной ответственности, она вернулась к нелегальной торговле. Во второй раз амчанка попалась в середине мая 2024 года. Из материалов дела следует, что в тот момент она работала в качестве продавца в одной из «пивных» города Мценска. «Осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, умышленно, в розницу, продала покупателю стеклянную бутылку объемом 0,5 литра, без этикетки, наполненную 40-градусной спиртосодержащей жидкостью», – сообщается в судебных материалах.

«Стоила такая бутылочка небезопасной для жизни и здоровья «огненной воды» 120 рублей. Покупатель действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», – добавили в пресс-службе Мценского районного суда. Повторная незаконная продажа «левого спиртного» обернулась для подсудимой составом уже уголовно-наказуемого деяния. Суд квалифицировал ее действия по статье 171.4 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кстати, свою вину амчанка признала полностью.

ИА «Орелград»