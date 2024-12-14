В Ливнах предложили анонимно узнать свой ВИЧ-статус

Вопрос борьбы со СПИДом рассмотрели в администрации города.

В рамках всероссийской акции, посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом, любой житель Орловской области может пройти бесплатное, по желанию – анонимное, тестирование на ВИЧ-инфекцию и узнать свой ВИЧ-статус. Об этом напомнили на совещании, прошедшем при главе города Ливны. Как пояснили в администрации райцентра, борьбе со СПИДом был посвящен один из основных вопросов повестки дня. О ситуации в данной сфере доложил начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора в городе Ливны Андрей Могилевцев.

«Среди жителей города Ливны и Ливенского района в 2023 году выявлено 18 новых случаев, за 10 месяцев 2024 года – 6 новых случаев, – рассказал докладчик. – Особенностью развития эпидемического процесса ВИЧ-инфекции в Орловской области в текущем году остается выявление ВИЧ в более старших возрастных группах; сохранение, как и в целом по Российской Федерации, высокого удельного веса полового пути передачи вируса, а также наркотического пути инфицирования ВИЧ».

Андрей Могилевцев подчеркнул, что смертность из-за СПИДа за последние 20 лет снизилась на 69 процентов. Это заболевание по-прежнему считается неизлечимым, способов полного излечивания ВИЧ-инфекции до сих пор не найдено. Но оно уже и не воспринимается как 100-процентно смертельный приговор. Как отметил докладчик, ВИЧ-инфекция перешла в категорию контролируемых хронических заболеваний. Помогло развитие медицинских технологий, которое идет бурными темпами. Например, современная антиретровирусная терапия может предотвратить развитие СПИДа, подавляя активность ВИЧ.

«Управлением Роспотребнадзора по Орловской области в целях профилактики ВИЧ инфекции осуществляется особый контроль за обязательным обследованием на ВИЧ-инфекцию доноров крови и любого биологического материала, обследованием при медицинском освидетельствовании иностранных граждан, прибывших на территорию области для осуществления трудовой деятельности, контроль за обеспечением мероприятий, направленных на профилактику передачи ВИЧ от матери ребенку, проведение комплекса лечебно-профилактических мероприятий среди групп населения, уязвимых к ВИЧ-инфекции», – отметил Андрей Могилевцев.

По данным Минздрава России, на начало 2024 года в целом по стране было зарегистрировано свыше 921 тысяч человек, живущих с ВИЧ, в том числе 2,7 тысячи человек в Орловской области. Всего за весь период наблюдения в регионе зарегистрировано более 4000 случаев ВИЧ-инфекции. До 2014 года в Орловской области ежегодно выявлялось не более 170 носителей ВИЧ-инфекции, но затем произошел резкий рост заболеваемости. Он наблюдался в период с 2015 по 2018 годы за счет активизации эпидемического процесса среди потребителей психоактивных веществ.

С 2019 года в Орловской области наметилась тенденция к снижению уровня заболеваемости ВИЧ-инфекции. Помогло внедрение широкой программы профилактических мероприятий. Тем не менее, проблема полностью не решена. Уровень заболеваемости в среднегодовом исчислении варьируется от 0,3 до 0,4 процента населения региона.

ИА «Орелград»