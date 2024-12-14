Клычков рассказал об итогах атаки беспилотников

14.12.2024 | 9:39 Важное, Новости, Происшествия

Ночь с 13 на 14 декабря над Орловской областью выдалась неспокойной, оценил губернатор.

Фото: портал Орловской области

«В результате массированной атаки беспилотников произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры, осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов», – проинформировал глава региона в соцсетях около 3:16.

Через несколько часов Андрей Клычков сообщил, что возгорание локализовано, а пострадавших от атаки 11 БПЛА нет. Губернатор также отметил, что распространение фото и видео с мест ЧП недопустимо.

«Так вы помогаете врагу!» – подчеркнул Андрей Клычков.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования